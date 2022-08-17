Шесть жилых домов построят по программе реновации в районе Косино-Ухтомский

В районе Косино-Ухтомский по программе реновации возведут шесть жилых домов. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Жилая площадь строящейся недвижимости в районе Можайский составит 21,047 тыс. квадратных метров», - отметил глава департамента.

По его словам, на стадии строительства в настоящее время находятся три здания, два из которых расположены на улице Черное Озеро, ещё одно на улице Камова. Ещё три жилых дома, находятся сейчас на стадии проектирования. Они будут построены на Оренбургской улице и Улице Камова.

Как отмечается, улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Всего с момента старта программы реновации в районе Можайский ввели в эксплуатацию 4 жилых дома на 331 квартиру, напомнил Загрутдинов. Новые объекты расположены по адресам: Каскадная ул., вл. 21, з/у 1, Каскадная ул., вл. 21, з/у 2, Оренбургская ул., вл. 3 и Чёрное Озеро ул., вл. 4.

