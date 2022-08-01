Северный участок Московского скоростного диаметра запустят в сентябре

Строительство северного участка Московского скоростного диаметра в границах МКАД будет закончено в сентябре, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Открытие движения от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе позволит завершить формирование участка МСД на северо-востоке столицы», – отметил он.

Сообщается, что на участке от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе будут введены две эстакады, два моста через реку Лихоборка и Яуза, а также подземный пешеходный переход.

Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью столицы протяженностью 68 км.

Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.

