Северный участок Московского скоростного диаметра запустят в сентябре
Строительство северного участка Московского скоростного диаметра в границах МКАД будет закончено в сентябре, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Открытие движения от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе позволит завершить формирование участка МСД на северо-востоке столицы», – отметил он.
Сообщается, что на участке от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе будут введены две эстакады, два моста через реку Лихоборка и Яуза, а также подземный пешеходный переход.
Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью столицы протяженностью 68 км.
Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.
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