Семь жилых домов построят и спроектируют по реновации в районе Лефортово
На территории района Лефортово для переселения по программе реновации строят и проектируют семь жилых домов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в проектировании находятся шесть объектов жилой площадью 94 тысячи «квадратов», еще один дом находится в стадии строительства. Готовая отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации.
Первые этажи домов будут нежилыми, там разместят, в частности, лифтовые холлы, вестибюли, кладовые для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах откроют магазины, салоны красоты, спортклубы, кафе, а также кружки и секции для детей.
Так, с начала программы реновации в районе ввели три дома. Всего в Лефортово новые квартиры получат жители 40 старых домов.
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