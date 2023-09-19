Семь пешеходных мостов появятся в Москве до 2026 года
Семь пешеходных мостов через реки появятся в Москве до 2026 года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, три из них находятся на стадии строительства, остальные проектируются. Их появление поможет создать дополнительные прогулочные и пешеходные маршруты и связать территории, которые прежде были разделены реками.
Сейчас строятся пешеходный мост через Водоотводной канал реки Москвы между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, мост через Нагатинский затон и мост через Яузу близ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В свою очередь проектируются два пешеходных моста, которые будут возведены в рамках благоустройства затона Новинки и набережной Марка Шагала. Также появится мост через реку Москву на улице Островная. Он предусмотрен проектом строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы рядом с Северо-Западной хордой. Этот же проект предусматривает строительство моста через Москву в сторону Парка Фили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru