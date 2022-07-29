Щербаков: город выставил на торги 79 машино-мест в СВАО

На городские торги выставлено 79 машино-мест на северо-востоке Москвы. Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 5 по 12 августа, в том же месяце состоятся открытые аукционы и аукционы без объявления цены. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, все машино-места находятся на многоуровневых наземных парковках.

«В Северном районе представлено 42 лота, в Алтуфьевском – 20, в Останкинском – 10, еще 7 объектов предлагаются в Бибиреве», – отметил Щербаков.

Больше всего объектов предлагается на Челобитьевском шоссе, дом 4А, между Дмитровским шоссе и МКАД: 42 парковочных места площадью от 11,3 до 13,9 квадратного метра. Еще 20 лотов выставлено на Инженерной улице, дом 5, корпус 2. Объекты площадью от 15,8 до 22 квадратных метров расположены в торгово-промышленной части микрорайона.

На улице Академика Королева, дом 15А, недалеко от Останкинской телебашни, можно приобрести 10 машино-мест площадью от 15,8 до 16,8 квадратного метра. В жилом микрорайоне рядом с МКАД, на улице Корнейчука, дом 31 представлено семь объектов, площадь которых варьируется 15,9 до 22 квадратных метров.

Вся информация о лотах представлена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

