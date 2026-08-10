Рост строительства жилья на Дальнем Востоке в два раза превысил среднероссийский темп

Жилищное строительство на Дальнем Востоке растет темпами, вдвое опережающими среднероссийские — по итогам первого полугодия 2026 года ввод многоквартирного жилья в макрорегионе вырос на 44% против 8% в целом по стране, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

«Семь лет назад на одного жителя Дальнего Востока строилось 0,3 квадратного метра жилья в год. Сегодня — 0,9 квадратного метра, и это уже выше среднероссийского показателя в 0,8 квадрата», — заявил сенатор.

Сегодня на Дальнем Востоке одновременно строится около 7 миллионов квадратных метров жилья. Устойчивый спрос обеспечивает дальневосточная и арктическая ипотека — с 2019 года более 216 тысяч семей приобрели или построили жилье по программе, объем выданных кредитов превысил 1,1 триллиона рублей, из которых 71% направлен на первичный рынок.

Приморский край удерживает лидерство в макрорегионе — по итогам первого квартала 2026 года край занял шестое место в России по объему введенного жилья с показателем 299 тысяч квадратных метров и приростом 373,7% — лучшая динамика среди всех регионов страны. Сейчас в крае одновременно возводится 2,8 миллиона квадратных метров — 58 тысяч квартир в 271 доме. Жители Приморья получили около 49 тысяч квартир на 254 миллиарда рублей по программе дальневосточной ипотеки.

«Дальний Восток строит — и это видно невооружённым глазом. Новые кварталы, набережные, дороги. Люди получают не просто квадратные метры, а комфортную среду для жизни. Именно это удерживает людей здесь и привлекает новых жителей», — заключил Ролик.

Рост жилищного строительства сопровождается развитием городской среды. В 25 городах Дальнего Востока реализуются мастер-планы — 1 057 мероприятий с общим финансированием 3,6 триллиона рублей до 2030 года. По программе «Дальневосточный квартал» в семи регионах планируется построить 1,8 миллиона квадратных метров жилья для 69 тысяч жителей.

