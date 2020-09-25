Рост продаж в комплексе «Матч Поинт» составил 36 процентов

МФК «Матч Поинт» был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Его площадь составляет порядка 206 тыс. кв. м. В составе квартала возведено здание из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей, в которых располагается более 1,5 тысяч апартаментов. Для жителей квартала предусмотрены машиноместа в подземном паркинге и автомойка.

В «Матч Поинт» имеется собственная шестиэтажная спортивная волейбольная арена. Она рассчитана на 3,5 тысячи зрителей. Арена соответствует требованиям Международной федерации волейбола FIVB. В здании обустроено два тренировочных поля, оздоровительный центр, медико-восстановительный центр, зоны для спортивных комментаторов, конференц-зал и пресс-центр. Арена позволяет проводить соревнования по баскетболу, мини-футболу, большому теннису и гандболу.

Инфраструктура МФК «Матч Поинт» включает также административно-офисное здание, коммерческие площади на первых этажах. Там появятся супермаркет, ресторан, салоны красоты, аптеки, бытовые сервисы.

Во внутреннем дворе квартала обустроены детские игровые комплексы, беговая дорожка, тренажеры и зона воркаута. Двор также приспособлен для проведения праздников.

За 8 месяцев 2020 года количество реализованных площадей в МФК «Матч Поинт» выросло на 68% в сравнении с 2019 годом.

МФК «Матч Поинт» – победитель премии Urban Awards 2015 в номинации «Премьера года». В 2016 году комплекс победил в номинации «Новостройка Москвы №1» в рамках ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости». В 2017 году проект был отмечен премией Move Realty Awards в номинации «Апартаменты бизнес-класса – Москва».

