Россияне стали чаще страховать частные дома. Об этом говорят данные исследования, которое совместно провели «Ингосстрах» и Финансовый университет при правительстве России.

Выяснилось, что в августе текущего года число граждан, готовых купить страховку для городского или загородного дома, увеличилось на 7% по сравнению с августом 2019-го. В приобретении или продлении полисов страхования дома в ближайшие месяцы заинтересованы 2% российских домохозяйств. Также выяснилось, что в апреле-августе текущего года спрос на загородные дома превышает уровень 2019 года на 80-120%.



Руководитель дирекции розничного бизнеса компании Ингосстрах Виталий Княгиничев рассказал в беседе с НСН, чем обусловлена такая тенденция.

«В последние годы динамика страхования имущества было довольно ровной. Примерно плюс-минус 10% в год страхование имущества росло. В этом году динамика сложилась иная: в целом страхование имущества немного упало - по сравнению с прошлым годом, где-то на два с небольшим процента. При этом динамика сложилась различная в секторе страхования квартир и загородных строений. Так, страхование квартир немного упало. А по страхованию загородной недвижимости мы наблюдаем достаточно положительную динамику. В принципе, это логично. Поскольку в период пандемии люди, которые находятся на удалённой работе, воспользовались возможностью и работают за городом. В связи с этим у них вырос интерес в защите своего имущества», - пояснил Княгиничев.

При этом собеседник НСН выразил надежду на то, что в следующем году динамика в целом восстановится и будет наблюдаться увеличение проникновения страхования имущества.

Вместе с тем, число российских семей, намеренных в ближайшие месяцы купить полис страхования квартир, в августе 2020 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Готовность купить или продлить полис страхования квартир выражают 2,3% российских домохозяйств.

Как показало исследование, сейчас в России по различным программам застрахованы 18% жилого фонда (дома и квартиры, принадлежащие гражданам). Наибольшее проникновение страхования недвижимости характерно для городов с населением более 500 тысяч человек. В этом списке Ярославль, Санкт-Петербург, Москва, Рязань и Барнаул.

