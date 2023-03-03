Россияне при покупке жилья ориентируются на возможности досуга для детей
Безопасность и досуг детей - одни из главных критериев выбора района при переезде, сказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
«Сервисы и торговые площади являются залогом привлекательности и успеха того или иного района», - сказал Михайленко.
При выборе жилья россияне стали чаще обращать внимание на безопасность района, а также на наличие развивающих детских центров, спортивных и игровых площадок во дворах. Наличие в шаговой доступности детского сада и школы тоже играет большую роль при покупке квартиры.
Оценивая ситуацию в Москве, эксперт отметил позитивные изменения в качестве городской среды.
«Интересные градостроительные проекты, различные подходы к застройке территорий, а также ее наполнения обеспечивают качество и комфорт жизни в Москве», - сказал Михайленко.
Эксперт отметил, что такие же принципы заложены и в программу реновации, которая реализуется в столице уже несколько лет.
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