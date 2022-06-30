Ресторан от Maison Dellos появится в небоскребе Famous в Москве

В Москве строится небоскреб премиум-класса Famous. Здание футуристической архитектуры появится в шаговой доступности от станций метро «Фили» и «Багратионовская».

Компания MR Group определила концепцию и выбрала оператора управления для ресторана, который после ввода в эксплуатацию башни Famous начнет работать на первом этаже. Им станет один из лидеров российского ресторанного бизнеса — компания Maison Dellos, известная такими проектами, как «Кафе Пушкин», «Турандот», «Фаренгейт» и др.

Площадь ресторана составит 220 кв. м., он рассчитан на 60 посадочных мест. Концепция casual bistronomic предполагает сочетание простоты и гастрономичности: в меню будут представлены суши, роллы, боулы, блюда современной Азии, вегетарианские позиции, сэндвичи, легендарные десерты Maison Dellos и др.

«В основе концепции — дизайн и сервис высочайшего уровня плюс понятные блюда: меню идеально на каждый день для всей семьи. Над блюдами и напитками будут работать ведущие представители ресторанного бизнеса», — рассказал управляющий партнер компании MR Group Алексей Годованец.

Ресторан будет открыт для всех посетителей, при этом для резидентов предусмотрена опция доставки свежеприготовленных блюд и напитков до дверей квартиры.

58-этажный небоскреб премиум-класса Famous на 510 квартир строится по проекту архитектурного бюро ADM. За пределами приватной территории жителей ждет развитая инфраструктура, в шаговой доступности — Кутузовский проспект, Филевский парк и благоустроенная набережная Москвы-реки.

