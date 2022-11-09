Пять путепроводов на Северо-Востоке Москвы построят до 2026 года
До 2026 года на Северо-Востоке столицы построят пять путепроводов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«По трем объектам уже ведется проектирование, по двум – специалисты разрабатывают градостроительную документацию», –сказал Загрутдинов.
Один из путепроводов будет расположен рядом с улицей Академика Королева, где пересекаются пути Октябрьской железной дороги и первого Московского центрального диаметра. Также возведут путепровод через пути второго МЦД — он соединит улицу Добролюбова со Складочной. Еще один путепровод соединит улицы Менжинского с Дудинкой, и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.
Загрутдинов отметил, что с вводом в эксплуатацию путепроводов улучшится дорожная обстановка. В частности, снизятся пробки на дорогах, а также появятся дополнительные маршруты передвижения по Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-2 под Костромой
- СМИ: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря
- Умер генерал-полковник Виктор Черкесов
- Боец Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля»
- МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
- Антонов рассказал о поступающих сотрудникам посольства РФ в США угрозах
- СМИ: Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития
- Стремоусов: Российские силы отбили атаку ВСУ на Снигиревку
- СМИ прогнозируют победу республиканцев в борьбе за палату представителей
- СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru