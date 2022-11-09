Пять путепроводов на Северо-Востоке Москвы построят до 2026 года

До 2026 года на Северо-Востоке столицы построят пять путепроводов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«По трем объектам уже ведется проектирование, по двум – специалисты разрабатывают градостроительную документацию», –сказал Загрутдинов.

Один из путепроводов будет расположен рядом с улицей Академика Королева, где пересекаются пути Октябрьской железной дороги и первого Московского центрального диаметра. Также возведут путепровод через пути второго МЦД — он соединит улицу Добролюбова со Складочной. Еще один путепровод соединит улицы Менжинского с Дудинкой, и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

Загрутдинов отметил, что с вводом в эксплуатацию путепроводов улучшится дорожная обстановка. В частности, снизятся пробки на дорогах, а также появятся дополнительные маршруты передвижения по Москве.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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