Пять мостов появятся на северо-западе Москвы
Сейчас на северо-западе Москвы ведется строительство двух мостов, проектирование еще трех начнут в ближайшем будущем. Об этом на пресс-показе заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, строится мост в рамках развития улично-дорожной сети территории застройки Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева. Его длина составит 250 метров, а сдача объекта в эксплуатацию позволит проложить удобные и современные пешеходные маршруты вблизи станций «Терехово» и «Мневники» Московского метрополитена и улучшить транспортную доступность ЗАО и СЗАО. Строительство моста завершится в 2025 году, отметил Загрутдинов.
Кроме того, добавил глава Департамента строительства, в 2025 году появится автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда длиной 315 метров. Он позволит улучшить транспортную доступность будущего ЖК «Береговой-2» и ЖК «Сердце столицы» и послужит дополнительным выездом с территории строящегося Национального космического центра (аэрокосмического кластера) к северо-западу столицы.
Также в следующем году начнется строительство автомобильного моста через Москву-реку в створе улицы Новозаводская. Сейчас на объекте ведутся проектно-изыскательские работы. Длина сооружения — 230 метров, его возведение завершится в 2026 году.
Загрутдинов также заявил о начале проектирования двух пешеходных мостов длиной 400 и 500 метров на Мневниковской пойме, ведущих к парку «Фили» и на Островную улицу. Они войдут в новые прогулочные маршруты жителей Хорошево-Мневников, Крылатского и Филевского парка.
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