Проект «Притяжение» удостоен международной архитектурно-дизайнерской премии

Проект общественного пространства «Притяжение» в Магнитогорске победил сразу в двух номинациях престижной архитектурной премии «Золотой Трезини» Premio del Pubblico. По результатам онлайн голосования на сайте премии входная группа «Притяжения» была признана «Лучшим проектом общественного здания или сооружения», а ландшафт общественного пространства стал «Лучшим реализованным проектом ландшафтной архитектуры». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он напомнил, что Институт «Мосинжпроект» стал головной проектной организацией общественного пространства в Магнитогорске.

«Уникальное многофункциональное общественное пространство «Притяжение» станет не только центром социальной активности для жителей Челябинской области, но и важным туристическим объектом, заметной достопримечательностью для всего Урала. Двойная награда – свидетельство успехов проектировщиков холдинга и важная оценка всей деятельности «Мосинжпроекта», – подчеркнул Кравцов.

Как, в свою очередь, отметил руководитель Института «Мосинжпроект» Рустам Черкесов, удостоенные приза зрительских симпатий часть парка и входная группа были открыты этим летом в числе объектов первой очереди общественного пространства «Притяжение». Посетители сайта премии «Золотой Трезини» отдали за этот проект больше всего голосов. Эксперты считают, что он демонстрирует широкие возможности специалистов холдинга в области реализации крупных градостроительных инициатив и их интеграции в природный ландшафт и городскую среду. Специалисты отрасли уверены в том, что пример проекта «Притяжение» стимулирует формирование городской среды нового поколения во многих субъектах Российской Федерации.

Архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» Premio del Pubblico проводится ежегодно с 2018 года. В международный состав жюри входят представители 32 стран. Почетный председатель совета премии – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В 2022 году на участие в премии было подано 1123 заявки из 74 стран.