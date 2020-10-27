Продажи «Донстрой» выросли вдвое
Продажи «Донстрой» за три квартала нынешнего года выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За это время компания реализовала более 4,2 тыс. лотов площадью почти 300 тысяч кв. м. Два года подряд сентябрь становится наиболее активным месяцем. Самыми популярными проектами компании являются «Огни» с 232 сделками, «Сердце Столицы», в котором приобрели 134 квартиры, и «Символ» - 128 квартир.
При этом жилой квартал «Сердце Столицы» остается лидером по продажам в Москве, с начала года здесь приобретено почти 1250 квартир.
В структуре спроса за год выросли доли студий и однокомнатных квартир до 11,2% и 28,4%, соответственно. Тем не менее бо́льшая часть продаж, 33,1%, по-прежнему приходится на двухкомнатные лоты - на них приходится треть всех продаж, 20% покупателей выбирают трехкомнатные квартиры.
«Донстрой» специализируется на строительстве в Москве жилья элитного и бизнес-класса. По собственным данным компании, портфель проектов включает 8,4 миллиона кв.м. недвижимости.
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