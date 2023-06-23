Пожарное депо с учебно-тренировочным комплексом появится в московском районе Северный

Строительство пожарного депо в посёлке Северный в Новой Москве на Дмитровском шоссе близится к завершению. Там уже ведутся работы по отделке и благоустройству территории, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь трёхэтажного депо с тренировочной башней превышает 3,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже, традиционно, обустроен гараж пожарных автомобилей, мойка и ремонтный блок. Там же будет базироваться диспетчерская группа. На других этажах расположатся учебные и административные помещения, актовый зал, зоны отдыха квартирного типа.

Как отметил Рафик Загрутдинов, последнее – особенно важно в связи с особенностями пожарной службы.

«Пожарные расчеты дежурят сутками, людям необходим полноценный отдых в свободное от выездов время. Поэтому зона отдыха представляет собой фактически полноценную квартиру со всеми удобствами», – пояснил глава департамента.

Для поддержания физической готовности личного состава на территории депо установлен четырёхэтажный учебно-тренировочный снаряд «башня со скалодромом», огневая полоса для психологической подготовки пожарных, а также полоса препятствий. Кроме того, предусмотрены зона воркаута и спортивная площадка, где можно будет сыграть в футбол.

