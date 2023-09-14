Пожарное депо построят на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве

В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ идет строительство пожарного депо, которое планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Возведение здания пожарного депо на 4 машино-места ведется в рамках реализации программы «Безопасный город»», – уточнил глава департамента.

Объект расположен по адресу: улица Автозаводская, владение 23.

В трехэтажном здании депо будет гараж на четыре пожарных машины с отдельными боксами для мойки и ремонта.

Загрутдинов рассказал, что в здании разместятся учебные классы, а также восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки.

Кроме того, депо будет иметь два въезда с парковкой для гостевого транспорта и тренировочной башней, спортплощадкой, полосой препятствий длиной 50 метров с резиновым покрытием, беговой дорожкой на 100 метров, а также с пожарным гидрантом с подземным резервуаром.

