Пожарное депо построят на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве
В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ идет строительство пожарного депо, которое планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Возведение здания пожарного депо на 4 машино-места ведется в рамках реализации программы «Безопасный город»», – уточнил глава департамента.
Объект расположен по адресу: улица Автозаводская, владение 23.
В трехэтажном здании депо будет гараж на четыре пожарных машины с отдельными боксами для мойки и ремонта.
Загрутдинов рассказал, что в здании разместятся учебные классы, а также восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки.
Кроме того, депо будет иметь два въезда с парковкой для гостевого транспорта и тренировочной башней, спортплощадкой, полосой препятствий длиной 50 метров с резиновым покрытием, беговой дорожкой на 100 метров, а также с пожарным гидрантом с подземным резервуаром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru