Пожарное депо открыли в Тропарево-Никулино
Здание пожарного депо с учебно-тренировочной башней введено в эксплуатацию в районе Тропарево-Никулино, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«На территории депо построено трехэтажное здание с гаражом на пять машин», - сказал Загрутдинов.
Также здесь построили четырехэтажную учебно-тренировочную башню.
В Москве строится еще два пожарных депо. Работы ведутся в Восточном и Северо-Восточном округах. На улице Западная здание будет рассчитано на пять машин, здесь идут фасадные работы, а также монтаж инженерных систем. На Дмитровском шоссе идут отделочные работы.
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