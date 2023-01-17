Пожарное депо открыли в Тропарево-Никулино

Москва выделила свыше 800 млн руб. на развитие импортозамещающих производств В 2022 году в столичных детских технопарках прошли обучение более 165 тысяч юных москвичей В московских парках научат кататься на классических беговых лыжах Для животных Московского зоопарка в ходе акции собрали 50 мешков с игрушками В Москве сегодня ожидается гололедица, небольшой снег и около 0 градусов