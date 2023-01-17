Пожарное депо открыли в Тропарево-Никулино

Здание пожарного депо с учебно-тренировочной башней введено в эксплуатацию в районе Тропарево-Никулино, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«На территории депо построено трехэтажное здание с гаражом на пять машин», - сказал Загрутдинов.

Также здесь построили четырехэтажную учебно-тренировочную башню.

В Москве строится еще два пожарных депо. Работы ведутся в Восточном и Северо-Восточном округах. На улице Западная здание будет рассчитано на пять машин, здесь идут фасадные работы, а также монтаж инженерных систем. На Дмитровском шоссе идут отделочные работы.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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