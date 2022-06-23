«Под автосервис и кафе»: Москва сдаст в аренду два здания в центре города
Два отдельно стоящих здания в центре столицы выставили на открытый аукцион под создание придорожного автомобильного сервиса и точки общепита, победители торгов смогут арендовать объекты у Москвы на пять лет. Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, заявочная кампания по объектам будет длиться до 4 июля, а торги в свою очередь пройдут 7 июля.
«Аренда коммерческой недвижимости пользуется спросом у предпринимателей: по итогам первых пяти месяцев 2022 года столица реализовала более 120 лотов», - сказал Щербаков и подчеркнул, что база объектов столичной собственности, выставленной на торги, постоянно обновляется на Инвестиционном портале Москвы.
Так, в Таганском районе предлагается здание площадью 166 «квадратов». Оно находится на улице Земляной Вал на автодорожной эстакаде «Ульяновская». Отмечается, что предприниматели смогут использовать его для создания автосервиса, автомойки и шиномонтажа. Второй объект располагается в Тверском районе на Москворецкой набережной. В здании можно будет расположить кафе, его площадь составляет чуть более 202 квадратных метра.
Добавляется, что принять участие в открытом аукционе может любое юридическое и физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель. Записаться на просмотр объекта и задать вопрос по лоту можно на Инвестиционном портале столицы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП в Москве
- Володин предложил властям ЕС «снизить градус в головах»
- Пушков: Польша продолжает покупать российский газ реверсом из Германии
- В России маткапитал на первенца может вырасти почти на треть к 2025 году
- СМИ: Скорость мобильного интернета в Москве стала в 2,2 раза выше региональной
- Правительство предложило передавать в МВД данные об изменениях в состоянии здоровья водителей
- В Крыму заявили о планах восстановить морское сообщение с Бердянском и Мариуполем
- СМИ: ритейлеры начали ввоз электроники в Россию через серый импорт
- Эксперт допустил блокаду Литвы от Москвы и Минска для транзита в Калининград
- СМИ: Германия и Франция решили держаться в стороне от украинского кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru