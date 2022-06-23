«Под автосервис и кафе»: Москва сдаст в аренду два здания в центре города

Два отдельно стоящих здания в центре столицы выставили на открытый аукцион под создание придорожного автомобильного сервиса и точки общепита, победители торгов смогут арендовать объекты у Москвы на пять лет. Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, заявочная кампания по объектам будет длиться до 4 июля, а торги в свою очередь пройдут 7 июля.

«Аренда коммерческой недвижимости пользуется спросом у предпринимателей: по итогам первых пяти месяцев 2022 года столица реализовала более 120 лотов», - сказал Щербаков и подчеркнул, что база объектов столичной собственности, выставленной на торги, постоянно обновляется на Инвестиционном портале Москвы.

Так, в Таганском районе предлагается здание площадью 166 «квадратов». Оно находится на улице Земляной Вал на автодорожной эстакаде «Ульяновская». Отмечается, что предприниматели смогут использовать его для создания автосервиса, автомойки и шиномонтажа. Второй объект располагается в Тверском районе на Москворецкой набережной. В здании можно будет расположить кафе, его площадь составляет чуть более 202 квадратных метра.

Добавляется, что принять участие в открытом аукционе может любое юридическое и физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель. Записаться на просмотр объекта и задать вопрос по лоту можно на Инвестиционном портале столицы.

