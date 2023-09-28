Почти 250 новостроек в шести округах отдадут под заселение до конца сентября

До конца сентября в шести округах столицы планируется начать переселение еще больше семи тысяч человек, рассказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время по программе реновации в 247 «стартовых» домов ведется переселение жителей 834 домов», - отметил Андрей Бочкарёв.

По его словам, до конца месяца переселение начнется на западе, юго-западе, севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке Москвы. Бочкарев подчеркнул, что план по обеспечению начала переселения на третий квартал будет выполнен.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что со старта программы реновации в столице было переселено больше 109 тысяч жителей, а еще 23,4 тысячи горожан – в процессе переселения или оформления документов.

«В 13 районах программа реновации находится на завершающей стадии или завершена», – отметил Лёвкин.

Москва входит в топ регионов-лидеров по объемам и темпам строительства. Отмечается, что за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объемы строительства жилья в столице увеличился в два раза — с 3 миллионов квадратных метров до 5–7 миллионов квадратных метров в год. Так, в прошлом году в столице возвели около 6,9 миллионов квадратных метров жилых площадей.

