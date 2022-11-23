По программе реновации строят и проектируют 59 домов на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы идет строительство и проектирование 59 домов по программе реновации, об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В стадии строительства находятся 24 здания на практически 8 тысяч квартир, в проектировании – еще 35 новостроек», - заявил Загрутдинов.
Новые квартиры соответствуют всем стандартам реновации. На первых этажах домов будут расположены магазины, кафе, детские развивающие клубы, спортивные секции. В подъездах определены зоны для комнаты консьержа, кладовой для хранения уборочного инвентаря, площадки для детских колясок.
Загрутдинов отметил, что в этом году будет сдано по программе реновации 5 домов в районах Рязанский, Выхино-Жулебино, Капотни, Нижегородском, Лефортово.
Всего с начала реализации программы реновации на юго-востоке Москвы был сдан 31 дом.
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