Пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД готов на 20%

Строители завершили вынос инженерных сетей и устройство защитного экрана пешеходного перехода через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в поселении Щербинка. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что длина подземного пешеходного перехода составит 86,4 метра. Также там будут установлены три лестницы и два лифта, объект готов более чем на 20%.

По словам Загрутдинова, новый пешеходный переход обеспечит безопасный проход жителей между жилыми районами Щербинки и Курским направлением МЖД. Также пассажиры смогут комфортно передвигаться между остановками транспорта на улицах Новостроевской и Железнодорожной.

