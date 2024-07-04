Пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД готов на 20%
Строители завершили вынос инженерных сетей и устройство защитного экрана пешеходного перехода через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в поселении Щербинка. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что длина подземного пешеходного перехода составит 86,4 метра. Также там будут установлены три лестницы и два лифта, объект готов более чем на 20%.
По словам Загрутдинова, новый пешеходный переход обеспечит безопасный проход жителей между жилыми районами Щербинки и Курским направлением МЖД. Также пассажиры смогут комфортно передвигаться между остановками транспорта на улицах Новостроевской и Железнодорожной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru