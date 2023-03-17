Пешеходный мост через Нагатинский затон начнут возводить в Москве в этом году
К строительству пешеходного моста через Нагатинский затон строители приступят в этом году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, компания-подрядчик уже завершает проектные работы.
«В конструкцию будущего сооружения протяженностью 250 метров заложены пешеходные и велосипедные дорожки», – отметил вице-мэр.
Он также рассказал, что завершение проекта намечено на 2025 год.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что мост возведут через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельная и Коломенская.
Он также добавил, что новое сооружение обеспечит доступ жителям кварталов к станции метро «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии.
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