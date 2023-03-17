Пешеходный мост через Нагатинский затон начнут возводить в Москве в этом году

К строительству пешеходного моста через Нагатинский затон строители приступят в этом году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, компания-подрядчик уже завершает проектные работы.

«В конструкцию будущего сооружения протяженностью 250 метров заложены пешеходные и велосипедные дорожки», – отметил вице-мэр.

Он также рассказал, что завершение проекта намечено на 2025 год.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что мост возведут через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельная и Коломенская.

Он также добавил, что новое сооружение обеспечит доступ жителям кварталов к станции метро «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии.

