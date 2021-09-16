Первый в России жилой квартал с сетями 5G появится в Москве

Первый в России жилой квартал со связью 5G вскоре появится в столице. Это проект «Остров» в Мнёвниковской пойме компании «Донстрой». Она заключила стратегическое соглашение о создании сверхскоростной инфраструктуры для 5G c МГТС.

Оператором связи выступит компания МТС, которая первой из российских компаний мобильной связи получила лицензию на использование частот для 5G. В марте текущего года пользовательская пилотная сеть этого стандарта уже запущена в наиболее популярных общественных местах Москвы.

Пилотная территория с 5G появится на «Острове» в ближайшие полгода, уточнила генеральный директор «Дон-строя» Алена Дерябина.

«Всего здесь будет построено более 10 базовых станций. Высокоскоростная сеть позволит нам внедрять, а жителям пользоваться сервисами нового поколения, обеспечивающими удобство и комфорт на всех уровнях – от квартиры до города. Это, в частности, мгновенный доступ к облачным сервисам, потоковому видео, играм, онлайн-контроль всех устройств умного дома как единой системы, бесперебойная работа беспилотного транспорта и дронов, управление из единого пункта светофорами, камерами наблюдения, банковскими терминалами, паркоматами», - отметила глава компании - застройщика.

Благодаря связи 5G на «Острове» жители получат уникальные цифровые преимущества: сверхскоростной интернет до 1 Гбит/с, отсутствие необходимости заводить провода в квартиру; бесшовность передачи данных с сохранением высокой скорости и качества при передвижении по всей территории.

Проект «Остров» в южной части Мневниковской поймы на северо-западе Москвы представляет собой совершенно новую модель городской жизни. Квартал со всех сторон окружен Москвой-рекой и природными парками. Инфраструктура проекта включает в себя три крупных социальных кластера со школами и детскими садами, коворкинги, торговые центры, клиники.

Рядом с жилыми домами предусмотрено строительство большого количества спортивных объектов - глубоководного бассейна, открытых теннисных кортов, серфинг-парка. Кроме того, на территории «Острова» уже построена станция метро «Терехово», техническое открытие которой состоялось 10 сентября 2021 года, а также «Мневники», открывшаяся 1 апреля 2021 года.

В 10 минутах езды расположен деловой центр «Москва-Сити», в 15 минутах – Садовое кольцо. Дизайн-код «Острова» был разработан звездным британским архитектурным бюро LDA Design.

