Овчинский: Во Внуково освободили площадку для строительства жилья по реновации

Территорию под строительство жилья по программе реновации освободили на улице Труда в районе Внуково Новомосковского административного округа, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, площадь квартир в новом ЖК по реновации составит около 16 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить новым жильем порядка 500 москвичей. Первые этажи новых домов будут нежилыми. Там могут открыться пункты выдачи заказов, магазины и другие объекты социально-бытового назначения.

«Придомовую территорию благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан», - добавил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который приступил к переселению по программе реновации.

В рамках программа реновации в Москве планируется расселение 5176 домов.

