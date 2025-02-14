Овчинский: В ЖК по программе реновации в Коптево приступили к чистовой отделке
Специалисты продолжают строительство жилого комплекса по программе реновации в Коптево по адресу Старокоптевский переулок, владение 7. Его общая площадь составит почти 100 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Овчинский уточнил, что на данном этапе в ЖК в Коптеево идет черновая и чистовая отделка, а также монтаж инженерных сетей.
«В нем предусмотрено 864 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Для удобства жителей первые этажи спроектируют нежилыми, там в будущем разместятся объекты социальной инфраструктуры, включая аптеки, пункты выдачи заказов и досуговые центры», - поделился он.
Также Овчинский отметил, что рядом со зданием расположена станция Московского центрального кольца Коптево, а также аптеки, магазины и поликлиники.
Ранее Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение по программе реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru