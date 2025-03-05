Овчинский: В павильоне «Макет Москвы» отпразднуют Международный женский день

В выставочном павильоне «Макет Москвы» в Международный женский день организуют викторины, фотовыставки, экскурсии и многое другое, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция “Москва в женском прочтении”. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала «Россия» и многое другое», – рассказал Владислав Овчинский.

По его словам, в субботу с 15 до 19 часов в павильоне будут работать художники, которые бесплатно напишут портреты для всех желающих, а посетительницы смогут получить в честь праздника цветы.

8 и 9 марта в павильоне будет проходить интерактивная тематическая экскурсия «Женский вклад в развитие столицы», а в рамках викторины гости смогут выиграть памятные призы.

Также все гости павильона могут посмотреть различные светотехнические представления, которые транслируются каждые полчаса.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

