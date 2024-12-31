Овчинский: В Москве достроят фондовую оранжерею Главного ботанического сада

Строители завершат возведение фондовой оранжереи Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина на Ботанической улице (район Марфино, СВАО) — нового места притяжения для москвичей. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство было начато за счет федерального бюджета в 2008 году. Работы завершились в 2015 году, однако в эксплуатацию объект не ввели.

По словам Овчинского, сейчас объектом занимается Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в столичном Комплексе градостроительной политики и строительства. Сейчас объект площадью 7500 «квадратов» внесен в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, выделены средства на окончание строительства.

В ближайшем будущем планируется обследовать конструкции недостроенного объекта, чтобы скорректировать проект и ввести оранжерею в эксплуатацию.

С 2011 года оперативная группа решила вопросы по 685 объектам долгостроя. На 273 объектах были возобновлены работы, 199 объектов введены в эксплуатацию, а на 213 площадках были произведены демонтаж конструкций и благоустройство территорий

