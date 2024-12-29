Овчинский: В Москве демонтировали долгострой в ЗелАО

В Москве снесли полуразрушенное здание промпредприятия в Зеленоградском административном округе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, строительство предприятия шло на протяжении восьми лет, но так и не было завершено.

«Для решения вопроса по ликвидации долгостроя объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы», – рассказал глава департамента.

Овчинский отметил, что договор с застройщиком был расторгнут в 2022 году в судебном порядке, в настоящее время площадка освобождена, объект демонтирован.

В Москве действует правовой механизм по выявлению аварийных зданий, после чего город обращается в суд, который, в свою очередь, на основе оценки независимых экспертов принимает решение о сносе или восстановлении объекта. В настоящее время благодаря ему введены в эксплуатацию 204 объекта, ещё на 274-х возобновлены работы, на 212 площадках - конструкции демонтированы.

