Овчинский: В День студента в павильоне «Макет Москвы» пройдут экскурсии и викторины

В День студента, 25 января, посетители выставочного павильона «Макет Москвы» на ВДНХ могут посетить экскурсию «Москва глазами студентов» и принять участие в тематической викторине, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«В рамках мероприятия для всех желающих в павильоне проведут тематическую экскурсию, во время которой расскажут о значимых образовательных учреждениях Москвы, лучших кампусах и студенческих местах города», – отметил Овчинский.



По его словам, экскурсии состоятся в 11:10, 13:10, 15:10, 17:10 и 19:10. После экскурсионной программы (11:40, 13:40, 15:40, 17:40 и 19:40) пройдут викторины, в рамках которых посетители будут отвечать на вопросы по урбанистике и градостроительству, истории Москвы и архитектурных стилей учебных заведений столицы. Чтобы принять участие в викторине, необходимо загрузить мобильное приложение «Макет Москвы» или открыть соответствующую страницу на сайте павильона и ответить на 10 вопросов.



Также в День студента запланированы обзорные экскурсии, которые пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. В рамках экскурсий посетители смогут познакомиться с историей создания архитектурного макета столицы и знаковыми объектами города.



Для всех гостей также будут доступны светотехнические представления, которые будут проходить каждые полчаса с 11:00 до 19:30. Регистрация не требуется, вход свободный.



Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

