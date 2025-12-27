Овчинский: В бизнес-центре у метро «Ленинский проспект» завершились фасадные работы
В юго‑западной части Москвы, в Академическом районе, подходят к концу работы по облицовке фасадов общественно‑делового комплекса. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Бизнес‑центр «STONE Ленинский» возводится на стыке Академического и Гагаринского районов. Объект находится в шаговой доступности от двух транспортных узлов: станции метро «Ленинский проспект» (Калужско‑Рижская линия) и Площади Гагарина (Московское центральное кольцо).
«На строительной площадке бизнес-центра у станции метро “Ленинский проспект” Калужско-Рижской линии активно ведутся работы по чистовой отделке мест общего пользования, которые девелопер планирует выполнить к весне. Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Планировка комплекса предусматривает: на первом этаже — торговые помещения, кафе и рестораны с террасами, доступными для всех горожан; на втором этаже — торговую галерею, кафе для работников бизнес‑центра и фитнес‑студию.
Инвестор планирует начать пусконаладочные работы в первом квартале 2026года.
Ключевой особенностью проекта стала современная инженерная инфраструктура с высоким уровнем энергоэффективности. Офисные помещения отличаются продуманной планировкой и отличной освещённостью за счёт панорамного остекления и потолков высотой 3,65 метра. Общая площадь офисных пространств достигнет 41,5 тысячи квадратных метров.
