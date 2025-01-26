Овчинский: Свыше 780 семей переехали в новые квартиры по реновации в Метрогородке
Жители 12 старых домов в столичном районе Метрогородок переехали в новые квартиры, возведенные по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, новостройку площадью 54 тысячи квадратных метров, расположенную на Открытом шоссе, передали под заселение по реновации в 2023 году. В новый дом стали переезжать жители 13 старых домов, 12 из которых переселены полностью. Рядом с новостройкой есть соцобъекты, в том числе детский сад и школа.
«Более 780 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной по стандартам программы реновации отделкой», - отметил Овчинский.
Жилой комплекс в Метрогородке построили с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ), что позволяет на 20% сократить временные затраты на обслуживание зданий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок, которые находятся в пяти районах трех административных округов Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru