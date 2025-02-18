Овчинский: Строительство ФОК завершили в районе Бирюлево Восточное
Новый частный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построили за счет средств инвестора в районе Бирюлево Восточное Южного административного округа столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Площадь пятиэтажного спортивного комплекса превышает семь тысяч квадратных метров. В здании оборудуют современные тренажерные залы, в том числе для групповых занятий, 25-метровый бассейн и административные помещения», - отметил он.
По словам Овчинского, рядом с комплексом расположена парковка на 47 машино-мест. ФОК находится на Липецкой улице рядом с жилыми кварталами, что обеспечит жителям района шаговую доступность к спорткомплексу.
Объект находится на завершающей стадии строительства, специалисты проводят работы по подготовке к вводу в эксплуатацию и комплексному благоустройству. В спорткомплексе после этого откроется коммерческий фитнес-клуб. Строительство в столице соцобъектов соответствует инициативам и целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025-2027 годах планируется закончить возведение 36 спортивных объектов.
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