Овчинский: Седьмой ЖК по программе реновации построили в Очаково-Матвеевском

Возведение седьмого жилого комплекса в рамках программы реновации завершилось в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), на Очаковском шоссе. Он стал самым крупным ЖК в районе суммарной площадью около 140 тысяч «квадратов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, жилой комплекс состоит из восьми корпусов, в нем 1247 квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратов». На первых этажах разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. Поблизости расположены магазины, объекты здравоохранения, кафе, каток, детские сады, школы и станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро.

Также строители озеленили и благоустроили придомовую территорию, возвели спортивную и детские площадки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о включении в программу реновации девяти новых площадок в трех административных округах. Он также поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.

