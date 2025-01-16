Овчинский: Прием жителей по вопросам реновации пройдет в общественном штабе 21 января

Прием граждан по вопросам, связанным с программой реновации ветхого жилья, состоится 21 января на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации. Это будет первая тематическая встреча в 2025 году, в ней примут участие представители Департамента градостроительной политики.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, подобные приемы проводятся ежемесячно и популярны у горожан. Чаще всего москвичи интересуются информацией об оформлении документов и порядке расселения, а также адресами стартовых площадок для строительства новых домов и сроками переселения.

Получить консультацию представителей профильных организаций и органов власти может получить любой житель города по предварительной записи.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

