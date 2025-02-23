Овчинский: По реновации в новый ЖК в Лосиноостровском районе переехали 63 семьи
В новый ЖК на Стартовой улице (Лосиноостровский район, СВАО) переехали 63 семьи, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего в Лосиноостровском районе под программу реновации попадают 68 старых зданий, ключи от новых квартир получат свыше 4 600 семей.
По словам Овчинского, переселение в новый ЖК началось осенью 2024 года, во всех квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации. Во всех подъездах оборудованы помещения для консьержей. «Рядом с домом находятся больницы, школа, детский сад, медицинский колледж, объекты бытовой инфраструктуры, Джамгаровский парк и Таежный сквер», — добавил глава департамента.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение по программе реновации. Кроме того, Собянин поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации.
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