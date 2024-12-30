Овчинский: По программе реновации в Нижегородском районе расселили 26 домов
В Нижегородском районе (ЮВАО) полностью расселены 26 ветхих зданий по программе реновации, их жители получили ключи от новых квартир. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Программа реновации затронет более чем 14500 жителей Нижегородского района из 92 старых домов.
По словам Овчинского, первым новым домом, построенным в районе по программе реновации, стала переданная под заселение в конце 2020 года новостройка на шоссе Фрезер. Сегодня количество новых жилых комплексов возросло до пяти, в них переедут жители 30 старых зданий. Новоселье уже отметили около 1500 семей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что на реализацию программы реновации за три года из бюджета будет потрачено 1,2 трлн рублей. Градоначальник также поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.
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