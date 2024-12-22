Овчинский: По программе реновации в НАО расселили 74 дома
В рамках программы реновации ветхого жилья полностью расселены 74 старых дома в Новомосковском административном округе, их жильцы уже переехали в новые квартиры. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего в округе в программу реновации включены 164 дома, новое жилье получат свыше 14 тысяч человек.
По словам Овчинского, переселение было начато из 93 старых домов. Более всего зданий освобождено в Щербинке (33), Внукове (18) и Коммунарке (17). На месте снесенных зданий построят новые дома с необходимой инфраструктурой.
Жильцы переезжают в новые квартиры с чистовым ремонтом, установленными электроплитами, сантехникой и осветительными приборами. Новые жилые комплексы приспособлены для маломобильных москвичей и родителей с колясками. Кроме того, строители благоустраивают прилегающую территорию.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, на реализацию программы реновации в проекте бюджета на три года выделено 1,2 трлн рублей.
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