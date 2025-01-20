Овчинский: По программе реновации 45 предприятий открылись в Троицке
В рамках программы реновации в Троицке на нежилых первых этажах новых домов открылись 45 организаций социально-бытового назначения. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По окончании возведения новостроек на первых этажах открываются пункты выдачи заказов, магазины, частные клиники, досуговые центры для детей и другие предприятия среднего и малого бизнеса.
По словам Овчинского, из 45 открывшихся предприятий 20 — магазины, 10 — пункты выдачи заказов, пять салонов красоты, а также центр развития семьи «Веста» и детский бассейн «Нептунята».
Всего по программе реновации будет построено порядка 8 000 нежилых помещений. Это позволит обеспечить работой свыше 200 тысяч москвичей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в большинстве случаев на нежилых первых этажах новых домов открываются предприятия торговли. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru