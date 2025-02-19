Овчинский: Павильон «Макет Москвы» посетили более 2,5 миллиона туристов
С начала работы выставочного павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ его посетили свыше 2,5 миллиона гостей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, павильон регулярно посещают студенты и школьники в составе организованных групп. Для них организуют тематические и обзорные экскурсии.
«На данный момент в павильоне есть семь экскурсий: “Макет Москвы”, “Макет Москвы. Детская”, “Архитектурные стили и зодчие Москвы”, “Пушкинская Москва”, “Москва театральная”, “Храмы Москвы” и “Москва в кино”», - отметил Овчинский.
Павильон «Макет Москвы» входит в тройку самых посещаемых. Выставку посещали мэры городов Сербии и Бразилии, послы Мьянмы и Азербайджана, военные атташе из Белоруссии и Индии, а также другие представители стран.
Основным экспонатом выставочного центра является макет Москвы, представляющий из себя точную копию столицы, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон можно совершенно бесплатно с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru