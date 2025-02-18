Овчинский: Определен подрядчик для возведения жилья по реновации в Хорошево-Мневниках

Московский фонд реновации жилой застройки как оператор участка комплексного развития территории (КРТ) на северо-западе столицы площадью 1,1 га определил подрядчика для проектирования и возведения жилья по реновации. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Сейчас на участке на улице Паршина находится объект незавершенного строительства, который демонтируют по решению Оперативной группы, действующей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На месте гаража-долгостроя появится жилье с подземным паркингом для целей программы реновации. Общая площадь квартир там составит ориентировочно 27,6 тысячи квадратных метров», - сказал он.



По словам Овчинского, в новостройку смогут переехать порядка тысячи жителей. Он отметил, что первые этажи новостроек по реновации проектируют нежилыми, там смогут открыть объекты социально-бытового назначения. Московский фонд реновации проконтролирует все этапы работ по КРТ в качестве застройщика в установленные сроки, а также гарантирует соблюдение стандартов реновации.



Участок, который реорганизуют, расположен на улице Паршина. Территория находится в уникальной природной зоне района Хорошево-Мневники и имеет развитую инфраструктуру. Придомовую территорию новостроек по реновации благоустраивают, проводят комплексное озеленение. Также будут оборудованы зоны для отдыха и активного времяпрепровождения горожан. Оператором проекта КРТ выступил Московский фонд реновации жилой застройки. После оформления всей необходимой документации будет определен порядок освобождения площадки и выплаты компенсаций.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затронула около миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. В рамках программы КРТ возводят многофункциональные городские кварталы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации и проработки находятся 302 проекта КРТ общей площадью порядка 4,2 тысячи га. Работа ведется по поручению Сергея Собянина.

