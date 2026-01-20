Овчинский: Новый дом по программе реновации появится на улице Циолковского

Новый дом площадью свыше 17 тысяч квадратных метров построят по программе реновации на улице Циолковского (район Покровское-Стрешнево, СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Из 168 квартир суммарной площадью более 10 тысяч квадратных метров шесть приспособят для маломобильных москвичей. Также рабочие озеленят и благоустроят прилегающую территорию. «В шаговой доступности находятся метро “Тушинская” и станция Тушино МЦД-2, детские сады и школа, магазины, аптеки, сквер с новогодней елью и парк возле канала имени Москвы. Сейчас на объекте ведется устройство шпунтового ограждения котлована», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о начале заселения новостройки на Родниковой улице по программе реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

