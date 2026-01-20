Овчинский: Новый дом по программе реновации появится на улице Циолковского
Новый дом площадью свыше 17 тысяч квадратных метров построят по программе реновации на улице Циолковского (район Покровское-Стрешнево, СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Из 168 квартир суммарной площадью более 10 тысяч квадратных метров шесть приспособят для маломобильных москвичей. Также рабочие озеленят и благоустроят прилегающую территорию. «В шаговой доступности находятся метро “Тушинская” и станция Тушино МЦД-2, детские сады и школа, магазины, аптеки, сквер с новогодней елью и парк возле канала имени Москвы. Сейчас на объекте ведется устройство шпунтового ограждения котлована», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о начале заселения новостройки на Родниковой улице по программе реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пригрозил пошлинами на вино из-за отказа Макрона войти в «Совет мира»
- Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум
- Памфилова: В 2026 году запланировано более двух тысяч избирательных кампаний
- В Брянске из-за атаки БПЛА повреждены два дома и четыре машины
- Всему есть предел: Кто уговорит Трампа отказаться от захвата Гренландии
- СМИ: Трамп отказался от встречи с Зеленским на полях форума в Давосе
- В НХЛ впервые с 2020 года произошла драка голкиперов
- Над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ
- В Гренландию прибудут самолеты NORAD
- СМИ: Приглашение Путина в «Совет мира» поставило вопросы о его повестке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru