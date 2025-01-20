Овчинский: Новую стартовую площадку по реновации подобрали в ЗАО

Новую стартовую площадку в рамках программы реновации подобрали на западе Москвы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Площадка расположена на улице Горбунова (Можайский район). Здесь появится новый дом по программе реновации, площадь квартир в котором превысит 28 тысяч «квадратов», а ключи от новых квартир получат свыше 1 000 москвичей.



Также строители благоустроят прилегающую территорию, оборудуют зоны отдыха для граждан, спортивную площадку и детские игровые комплексы.



Всего в Можайском районе под программу реновации попадают 148 старых домов, в которых проживают примерно 25 тысяч москвичей.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин включил девять новых стартовых площадок в пяти московских районах в программу реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы программы реновации.

