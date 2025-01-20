Овчинский: Новую стартовую площадку по реновации подобрали в ЗАО
Новую стартовую площадку в рамках программы реновации подобрали на западе Москвы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Площадка расположена на улице Горбунова (Можайский район). Здесь появится новый дом по программе реновации, площадь квартир в котором превысит 28 тысяч «квадратов», а ключи от новых квартир получат свыше 1 000 москвичей.
Также строители благоустроят прилегающую территорию, оборудуют зоны отдыха для граждан, спортивную площадку и детские игровые комплексы.
Всего в Можайском районе под программу реновации попадают 148 старых домов, в которых проживают примерно 25 тысяч москвичей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин включил девять новых стартовых площадок в пяти московских районах в программу реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы программы реновации.
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