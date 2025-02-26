Овчинский: Новостройка по реновации в Останкинском районе готова более чем на 50%
Жилое здание, которое возводят по программе реновации в Останкинском районе на северо-востоке Москвы, завершена более чем наполовину, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Новостройку возводят рядом со станцией метро “Алексеевская”, в пешей доступности находятся учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, аптека и кафе. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, идет черновая и чистовая отделка», – пояснил он.
Как добавил Овчинский, в доме из двух корпусов предусмотрено размещение 488 квартир с улучшенной отделкой, три из них будут предназначены для маломобильных граждан. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. При этом первые этажи оставят нежилыми, что позволит открыть в доме различные объекты социально-бытового назначения.
В отделке фасада применят навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом в бежевом и терракотовом цветах. На придомовой территории оборудуют две детские площадки с безопасным покрытием.
Программа реновации, утвержденная в 2017 года, предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы проведения программы.
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