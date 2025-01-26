Овчинский: Новостройка по реновации появится в Рязанском районе Москвы

Жилой комплекс по программе реновации площадью около 62 тысяч квадратных метров строят на юго-востоке столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



В жилом комплексе будет три корпуса, в которых разместятся 564 квартиры с улучшенной отделкой. В квартирах будут окна, сантехника, освещение, стены будут обклеены обоями, а на полу положат ламинат или плитку.



«Сейчас ведутся работы по возведению монолитных конструкций наземной части», отметил Овчинский.



На придомовой территории проведут комплексное озеленение, оборудуют пять детских и четыре спортивные площадки, а также зону отдыха для горожан.



В доме будет 16 лифтов. Внешняя отделка новостроек будет выполнена в белом и кофейном цветах, а первый этаж будет украшен декоративными серыми панелями.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок, которые расположены в пяти районах трех административных округов столицы.

