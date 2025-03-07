Овчинский: На востоке Москвы в 2024 году появилось 27 детских площадок по реновации

В 2024 году на востоке Москвы появилось 27 игровых детских площадок по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, на востоке столицы в минувшем году появились 20 новостроек по реновации, возле которых и открылись новые детские площадки со всесезонным оборудованием.

«Больше всего их насчитывается в районах Перово и Новогиреево – по шесть площадок. В Ивановском, Северном Измайлове, Богородском и районе Соколиная Гора – по три площадки. Всего по программе реновации в столице благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории», - сказал Овчинский.

Одной из основных задач программы реновации в Москве является формирование качественной городской среды. Около жилых комплексов строят объекты инфраструктуры, а первые этажи новостроек оставляют нежилыми. Там открываются магазины, аптеки, кафе и другие социально-значимые организации. Все прилегающие к ЖК территории благоустраивают и озеленяют.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы, поручив увеличить темпы реализации программы в два раза.

