Овчинский: На Волгоградском проспекте построили дом по программе реновации

В Москве на Волгоградском проспекте построен дом по программе реновации. О деталях рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Односекционный дом по программе реновации возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В нем предусмотрено 147 квартир общей площадью более 8,8 тысячи квадратных метров», - отметил он.



Площадь здания составила около 16 тысяч «квадратов», в доме оборудованы две квартиры для маломобильных граждан. На первом этаже здания разместятся объекты социальной инфраструктуры. Дом удобно расположен в пешей доступности от метро, рядом есть школы, детские сады, медучреждения и магазины. Территорию у дома благоустроили, здесь предусмотрены детские и спортивные площадки.



Программа реновация функционирует в столице с августа 2017 года, она коснется миллиона жителей и затронет расселение более пяти тысяч домов. Ранее глава города Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы. Москва остается лидером среди регионов по строительству жилья. Объем строительства за пять лет вырос в два раза – до семи миллионов «квадратов» в год.

