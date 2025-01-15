Овчинский: На Волгоградском проспекте построили дом по программе реновации
В Москве на Волгоградском проспекте построен дом по программе реновации. О деталях рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Односекционный дом по программе реновации возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В нем предусмотрено 147 квартир общей площадью более 8,8 тысячи квадратных метров», - отметил он.
Площадь здания составила около 16 тысяч «квадратов», в доме оборудованы две квартиры для маломобильных граждан. На первом этаже здания разместятся объекты социальной инфраструктуры. Дом удобно расположен в пешей доступности от метро, рядом есть школы, детские сады, медучреждения и магазины. Территорию у дома благоустроили, здесь предусмотрены детские и спортивные площадки.
Программа реновация функционирует в столице с августа 2017 года, она коснется миллиона жителей и затронет расселение более пяти тысяч домов. Ранее глава города Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы. Москва остается лидером среди регионов по строительству жилья. Объем строительства за пять лет вырос в два раза – до семи миллионов «квадратов» в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru