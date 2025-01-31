Овчинский: На Профсоюзной улице построили дом по реновации

На юго-западе Москвы в районе Черемушки возвели дом для переселения по программе реновации. Общая площадь новостройки составляет более 24 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс находится по адресу: улица Профсоюзная, дом 33.

«В односекционной новостройке оборудовано 240 квартир общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Две из них предназначены для маломобильных жильцов – там увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальную сантехнику. Дом оснащен четырьмя лифтами грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов», – отметил глава департамента.

Проход в подъезде сквозной, он позволяет пройти как во внутренний двор с детской и спортивной площадками, так и во внешний, с гостевой парковкой. Первый этаж здания нежилой, там откроются социально-бытовые объекты.

Новостройка расположена в районе с развитой городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся станции метро «Новые Черемушки» и «Профсоюзная», медучреждения и учебные заведения, кафе и магазины.

В программу реновации включили девять новых площадок, рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

