Овчинский: На Байкальской улице Москвы построят дом по реновации

Новый жилой дом построят по программе реновации в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«На земельном участке площадью 0,65 гектара возведут жилой дом предельной площадью 38,6 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Новостройку возведут в пешей доступности от станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и Гольяновского парка.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе города передали под заселение первый ЖК по реновации.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее Сергей Собянин поручал увеличить темпы реализации программы вдвое.

