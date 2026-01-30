Овчинский: На Байкальской улице Москвы построят дом по реновации
Новый жилой дом построят по программе реновации в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На земельном участке площадью 0,65 гектара возведут жилой дом предельной площадью 38,6 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Новостройку возведут в пешей доступности от станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и Гольяновского парка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе города передали под заселение первый ЖК по реновации.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее Сергей Собянин поручал увеличить темпы реализации программы вдвое.
