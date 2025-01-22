Овчинский: Два жилых комплекса по реновации возвели на юго-востоке Москвы

Ещё два жилых комплекса по программе реновации построены в Юго-Восточном административном округе российской столицы. Новое жильё совокупной площадью свыше 42 тысяч квадратных метров появилось в районах Текстильщики и Выхино-Жулебино. О завершении работ сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.



«В новостройке на улице Артюхиной предусмотрено 226 квартир общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. В пешей доступности от жилого комплекса находятся станция «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро, одноименная платформа второго Московского центрального диаметра и станция метро «Волжская», а также детская поликлиника, аптека, школы и детские сады. В доме на Ташкентской – 218 квартир, четыре из которых обустроили для маломобильных граждан. Их общая площадь более 13 тысяч квадратных метров», - уточнил Овчинский.



Второй дом находится в четырех минутах ходьбы от станции метро «Юго-Восточная» Некрасовской линии. В окрестностях на расстоянии не более километра есть школы, детские сады, поликлиника. Первые этажи комплексов отвели под нежилые нужды, там откроются досуговые и развивающие центры, фитнес-клубы, пункты выдачи заказов, салоны красоты, магазины. Во дворах обустроены детские и спортивные площадки, там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок. Они находятся в пяти районах трех административных округов мегаполиса.

