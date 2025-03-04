Овчинский: Дом по реновации появится в столичном районе Люблино

На юго-востоке столицы на улице Судакова строители возводят жилой комплекс по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, новостройка на 474 квартиры появится на месте демонтированного ранее расселенного жилого фонда. Дом будет состоять из трех корпусов переменной этажности. На первых нежилых этажах разместятся пункты выдачи заказов маркетплейсов, магазины и другие социально-значимые организации.

«В пешей доступности от жилого комплекса находятся детский сад, школа и объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сейчас более чем на 90% завершены работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Скоро строители начнут заливать фундамент», - рассказал Овчинский.

В новых квартирах по реновации будет готовая улучшенная отделка. Также около новостройки оборудуют 81 парковочное место. Фасад дома облицуют фиброцементными панелями и металлическими кассетами в жемчужно-сером и кофейном оттенках. Придомовая территория будет облагорожены и озеленена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы. Программа реновации, запущенная в 2017 году, предусматривает расселение 5176 домов. Градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

